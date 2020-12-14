Тихановская рассказала о личном провале Лукашенко

По словам экс-кандидата в президенты Светланы тихановской, белорусы уже никогда не полюбят государство в его нынешнем обличье, потому что нельзя заставить любить.

В этой связи, считает она, государство «занимается имитацией этой любви и порядка, сажая людей за флаги на балконе и бросая целую армию силовиков на улицы Минска в воскресенье».

Политик отметила, что такая имитация порядка нужна Лукашенко для того, чтобы он мог демонстрировать своим чиновникам контроль над ситуацией.