Тихановская рассказала о личном провале Лукашенко

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По словам экс-кандидата в президенты Светланы тихановской, белорусы уже никогда не полюбят государство в его нынешнем обличье, потому что нельзя заставить любить.

В этой связи, считает она, государство «занимается имитацией этой любви и порядка, сажая людей за флаги на балконе и бросая целую армию силовиков на улицы Минска в воскресенье».

Политик отметила, что такая имитация порядка нужна Лукашенко для того, чтобы он мог демонстрировать своим чиновникам контроль над ситуацией.

«Поэтому каждый флаг, каждый марш, каждая акция неповиновения становятся его личным провалом», — подчеркнула Тихановская.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти акции протеста Персона: Светлана Тихановская

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