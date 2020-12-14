Латушко: санкции — это итог массового наличия и репрессий
Просмотров: 123
По словам члена президиума Координационного совета Павла Латушко, уже 41 государство ввело санкции против режима Лукашенко.
Он подчеркнул в интервью
Латушко объяснил, что международные механизмы используются потому что страна к ним присоединилась, а «сегодняшняя нелегитимная власть не хочет исполнять законодательство».
Политик предполагает, что третий пакет санкций ЕС будет принят до 25 декабря. Также уже в скором времени симметричные санкции введут и США.