Латушко: санкции — это итог массового наличия и репрессий

По словам члена президиума Координационного совета Павла Латушко, уже 41 государство ввело санкции против режима Лукашенко.

Он подчеркнул в интервью «Белсату» , что санции не являются «самоцелью оппозиции», а являются «итогом тех незаконных действий, массового насилия и репрессий, которые происходят в Беларуси».

Латушко объяснил, что международные механизмы используются потому что страна к ним присоединилась, а «сегодняшняя нелегитимная власть не хочет исполнять законодательство».

Политик предполагает, что третий пакет санкций ЕС будет принят до 25 декабря. Также уже в скором времени симметричные санкции введут и США.