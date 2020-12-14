Латушко: санкции — это итог массового наличия и репрессий

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 123

По словам члена президиума Координационного совета Павла Латушко, уже 41 государство ввело санкции против режима Лукашенко.

Он подчеркнул в интервью «Белсату», что санции не являются «самоцелью оппозиции», а являются «итогом тех незаконных действий, массового насилия и репрессий, которые происходят в Беларуси».

Латушко объяснил, что международные механизмы используются потому что страна к ним присоединилась, а «сегодняшняя нелегитимная власть не хочет исполнять законодательство».

Политик предполагает, что третий пакет санкций ЕС будет принят до 25 декабря. Также уже в скором времени симметричные санкции введут и США.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС санкции Персона: Павел Латушко

Другие материалы на эту тему:

«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза

«Обескровить Лукашенко». Кто может попасть под новые санкции Евросоюза

«Сколько еще белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать»

«Сколько еще белорусов должны быть замучены, пока мы начнем действовать»

Тщетные усилия. Минск пытается удержать Евросоюз от третьего пакета санкций

Тщетные усилия. Минск пытается удержать Евросоюз от третьего пакета санкций

Запад готовит экономический удар по Лукашенко. К чему приведут новые санкции

Запад готовит экономический удар по Лукашенко. К чему приведут новые санкции