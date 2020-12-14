На акциях протеста 13 декабря задержано около 300 человек

Днем и вечером 13 декабря в Минске и других городах прошло большое количество локальных акций протеста под общим названием «Марш народного обвинения».

Основная часть протестующих вышла на улицы традиционно около полудня, однако в некоторых районах акции состоялись в первой половине дня или (и) после наступления темноты. Количество маршей и их участников назвать не представляется возможным.

По утверждению ГУВД Мингорисполкома, общее количество протестующих в столице «не превысило восьмисот», при этом задержано «более трехсот граждан», или практически каждый второй. Согласно информации в соцсетях, некоторые районы силовики прочесывали уже после акций.

Правозащитники приводят имена 285 задержанных (277 — в Минске, 3 — в Смолевичах, 2 — в Ивье, по 1 — в Бресте, Сморгони и Боровлянах). Отпущено 19 человек (в том числе 84-летний Ян Гриб (на фото), отказавшийся идти в автозак), избито трое, скорая помощь забрала четверых (одного затем вернули в милицию, и его отвезли в Центр изоляции правонарушителей).

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» сообщает данные 315 человек, доставленных в милицию. Это несколько меньше, чем неделей ранее.

Среди задержанных журналисты Станислав Ивашкевич (телеканал «Белсат») и Николай Градюшко (onliner.by), а также фотограф Геннадий Веретинский (член Белорусской ассоциации журналистов). Сообщений об их освобождении не поступало.

По данным ТК «Списки задержанных», на Ивашкевича и Градюшко составлены протоколы. Последние недели журналистов, которых задерживают во время работы на акциях протеста, обвиняют в участии в них и арестовывают на срок до 15 суток. В ноябре журналистки телеканала «Белсат» Катерина Андреева и Дарья Чульцова были обвинены по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участии в них).

В районе ул. Калинина в Минске недовольная протестующими пожилая женщина бросила из окна большую кастрюлю, пригрозив позвонить в КГБ и обматерив участников локального шествия. Пострадавших от кастрюли нет. Видеозаписи инцидента с двух ракурсов размещены в соцсетях.

Смолевичская учительница Анна Северинец (сестра находящегося под арестом известного политика Павла Северинца) сообщила на своей странице в «Фейсбуке», что милиция задержала в городе весь 11-й класс, возвращавшийся с репетиции выпускного вальса.

«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус, привезли в РОВД, командовали встать лицом к стене. Слава богу, женщина в РОВД сильно удивилась и спросила: «Зачем вы сюда детей привезли?» И их выпустили», — написала Северинец.

Позднее она сообщила, что родители ходили в РОВД и им там заявили, будто ребята ругались матом на милиционеров.

«Хочу ответственно заявить: эти дети НЕ ругаются матом. Это самый сильный класс в Смолевичском районе, с шестого класса они ежегодно становились «Классом года» гимназии, у них пять (!) человек идут на золотую медаль, три человека из класса являются дипломантами областной научной конференции школьников, здесь учатся многократные победители районных и областных олимпиад по учебным предметам, чемпионы «Что? Где? Когда?» и победители музыкальных и спортивных соревнований», — подчеркнула учительница.

По утверждению пресс-службы МВД, «правдой оказалось только то, что одиннадцатиклассников действительно доставили для разбирательства в РОВД. Но туда школьники приехали все вместе на одной машине, а возле райотдела пробыли от силы минут шесть. И находились они там далеко не по стойке «смирно». А как только милиционеры разобрались, перед подростками несколько раз извинились за причинённые неудобства и отпустили восвояси».

Протесты против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении инакомыслящих продолжаются 127 дней. Наиболее массовые акции проходят по воскресеньям (последние четыре воскресенья — в формате локальных маршей).

13 декабря стало первым за 18 протестных воскресений, когда не отключался мобильный интернет и не закрывались станции метро. В свою очередь впервые в телеграм-каналах не предлагались точки сбора участников, протестующие договаривались друг с другом сами.