Тихановская и Алексиевич обсудили в Берлине варианты помощи белорусскому народу

Светлана Тихановская 13 декабря начала двухдневный рабочий визит в Берлин.

По сообщению пресс-службы экс-кандидата в президенты, в столице Германии она встретилась с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич.

«Они обсудили, как можно помочь людям в Беларуси. Алексиевич сообщила, что собирает материалы для возможной книги — истории героев этой революции», — отмечается в пресс-релизе.

Тихановская подчеркнула, что на каждой встрече с иностранными политиками рассказывает истории белорусов и каждую из них переживает как личную. Алексиевич призналась, что была под впечатлением от того, как послы разных стран проявили солидарность и поддержали ее в Минске, когда была опасность ее задержания. Алексиевич не смогла оставаться в стране и чувствует вину за это, говорится в сообщении по итогам встречи.

Вечером Тихановская приняла участие в митинге белорусской диаспоры. Около 300 человек с флагами собралось у Берлинского концертного зала, на котором была художественная инсталляция. «Каждый белорус, вне зависимости от того, дома ли он или за рубежом, — теперь герой. Сейчас очень важно поддерживать друг друга и общаться с европейскими политиками, чтобы они помогали белорусам», — заявила Тихановская собравшимся.

После этого она выступила в Берлинском кафедральном соборе во время молитвы за мир в Беларуси.

14 декабря Тихановская встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и другими крупными немецкими политиками.

Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.