Этот корнеплод способен снять отеки легких и защитить дыхательную систему

Защитить дыхательную систему от заболеваний, снять отеки легких, боль в горле и заложенность носа может обыкновенный редис. Об этом рассказали ученые из клиники «Майо» в США, пишет rosbalt.ru со ссылкой на Organic Facts.

Фото: llcagronomist.ru.

По словам специалистов, редис является отличным дезинфицирующим средством, который ранее использовался даже при лечении туберкулеза. Этот корнеплод богат различными питательными веществами, включая калий, кальций и натрий, а также содержит витамины группы B, витамин А, С и К.

Редис улучшает работу сердечно-сосудистой системы благодаря большому количеству антоцианов в его составе — эти флавоноиды способны активизировать обмен веществ на клеточном уровне, уменьшать проницаемость капилляров, повышать эластичность сосудов и защищать сердце от ишемии. Также редис эффективен в борьбе с высоким давлением: расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Еще у редиса низкий гликемический индекс, а это означает, что он не провоцирует скачки сахара в крови.