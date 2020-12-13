В обновленном списке задержанных во время воскресных маршей – более 80 человек

По данным правозащитников, во время локальных маршей (на 16.33) задержано 83 человека. Список имен и фамилий публикует spring96.org .

В списке задержанных - 84-летний ветеран национального возрождения Ян Гриб. Фото: Радыё Свабода.

Помимо жителей Минска в списке трое жителей Смолевичей (Минский район), один – поселка Боровляны под Минском.

В центре Бреста, на улице Советской, задержана 63-летняя местная жительница Елена Гнаук, которую ранее неоднократно судили по статье 23.34 административного кодекса за участие в акциях. Правда, на этот раз никаких акций в центре города в момент задержания не проходило.

Сегодня в Минске и других городах проходит «Марш народного обвинения». Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах – Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Запад-2, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка, Домбровка-3 и других. Многочисленные фото и видео маршей публикуют телеграм-каналы.

Люди также собирались на символической «площади Перемен», после задержания на которой скончался местный житель Роман Бондаренко, а также в районе метро «Пушкинская» – на месте гибели Александра Тарайковского.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах также сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с избиениями) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, Хмелевского, возле метро «Спортивная», в микрорайоне Уручье (на улицах Городецкая, Ложинская).

Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.

В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Жабинке Могилеве, Новополоцке, Новогрудке, агрогородке Прилуки, Смолевичах, некоторых других населенных пунктах.