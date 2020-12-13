Правозащитники: число задержанных во время локальных маршей протеста достигло 30 человек

По данным правозащитников, во время воскресных локальных маршей протеста (на 14.55) задержано 33 человека. Поименный список публикует spring96.org .

Задержание мужчины во дворе по улице Жуковского в Минске.

Помимо жителей Минска в списке трое жителей Смолевичей (Минская область) и один — Бреста.

Сегодня в Минске и других городах проходит Марш народного обвинения. Традиционная (18-я с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года) воскресная акция четвертое воскресенье проходит в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах.

В Минске жители вышли на марши во многих районах (Грушевка, Каменная Горка, Зеленый Луг, Уручье, Новая Боровая, Сухарево, Лебяжий, Сокол, Новинки, Юго-Запад, Красный Бор, Ждановичи, Чижовка, Курасовщина, Масюковщина, Веснянка).

Люди также собирались на символической «площади Перемен», после задержания на которой погиб местный житель Роман Бондаренко, и в районе метро «Пушкинская», на месте гибели Александра Тарайковского.

Очевидцы в телеграм-каналах и чатах сообщают о задержаниях (в некоторых случаях жестких, с применением спецсредств) на улицах Неманской, Кириенко, Одоевского, Бельского, Жуковского, Хмелевского возле метро «Спортивная», в микрорайоне Уручье (улицы Городецкая, Ложинская). Силовики разогнали участников марша на улице Маяковского.

В Заславле (Минский район) марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции. Также люди вышли на марши в Бресте, Гродно, Могилеве, Новополоцке (Витебская область), Новогрудке (Гродненская область), агрогородке Прилуки (Минский район), Смолевичах, некоторых других населенных пунктах.