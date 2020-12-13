Белоруска Динара Алимбекова завоевала серебро биатлонной гонки преследования в Хохфильцене

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Член биатлонной сборной Беларуси Динара Алимбекова стала второй в биатлонной гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Динара Алимбекова.

Белоруска чисто отстрелялась на всех четырех рубежах и лишь на 13,9 секунд отстала от победительницы гонки норвежки Марты Олсбю-Ройселанд. Бронза -- у Жюльи Симон из Франции.

У Алимбековой это вторая медаль на этапе в Хохфильцене – в прошедшей в пятницу спринтерской гонке ей не было равных.
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Тэги: биатлон Кубок мира Персона: Динара Алимбекова Марта Олсбю-Ройселанд Жюльи Симон Город: Хохфильцен

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