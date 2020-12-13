COVID-19: за последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1.961 случай, умерли девять человек

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1.961 случай COVID-19, скончались еще девять человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Количество новых случаев незначительно снизилось. 12 декабря было зарегистрировано 1.975 случаев коронавируса (рекордное количество), скончались восемь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 160.295, умерло 1.263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровело 138.464 пациента. За сутки выписано из учреждений здравоохранения 2.542 пациента с COVID-19.

За сутки выполнено 30.856 тестов. Всего в стране проведено 3.609.517 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, рекорды заболеваемости в Беларуси обновлялись 3 (1.701 случай), 4 (1.774) и 5 (1.896) декабря, а 6, 7 и 8 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось — 1.878, 1.796 и 1.649 случаев за сутки соответственно. 9 декабря количество новых случаев за сутки вновь начало расти (1.851), а 10 (1939), 11 (1967) и 12 декабря (1975) вновь обновлены рекорды заболеваемости.

Александр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря выразил надежду, что эпидемия коронавирусной инфекции в Беларуси вышла на плато.