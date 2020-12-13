Минск, Гродно, Заславль, другие города снова вышли на воскресные марши

Жители Минска и ряда других городов 13 декабря вновь выходят на воскресные марши сторонников перемен.

Группа молодежи в минской Каменной Горке. Фото читателя tut.by.

Как сообщает БелаПАН , четвертое воскресенье подряд акции проходят в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах. Так, в Минске, не дожидаясь полудня, вышли на улицу жители Грушевки, Каменной Горки, Зеленого Луга и других районов.

В Заславле марш под бело-красно-белыми флагами прошел на местной железнодорожной станции.

Также люди вышли на марш в Гродно

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко. Также спецтехника замечена на въезде в город со стороны Партизанского проспекта.

Спецтехника силовиков, как и в прошлое воскресенье, рассредоточена в районах города, на улицах столицы замечены и водометы (при том, что сегодня мороз).

Примечательно, что в центре столицы нет ни силовиков, ни спецтехники.

Впервые за 18 недель в воскресенье в Минске не закрыта ни одна станция метро и не отключен интернет.

Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш народного обвинения. Это уже восемнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.