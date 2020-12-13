«Лукашенко наломал дров». Андрей Макаревич рассказал, что думает о ситуации в Беларуси

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич считает, что решение ситуации с политическим кризисом в Беларуси – это вопрос времени, сообщает УНИАН .

Об этом он заявил в эфире авторской программы Дмитрия Гордона. Музыкант считает, что Александр Лукашенко «наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел десять раз».

«Я очень хочу, чтобы она (ситуация в Беларуси – ред.) разрешилась так, как она должна решиться. Считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что точку невозврата он прошел десять раз. Поэтому вариантов нет. Просто это может произойти раньше, может позже. Может с малой кровью, может с большой, не дай Бог. Но все равно это вопрос времени», – отметил он..

Музыкант отметил, что очень сочувствует белорусам, отстаивающим свою свободу.