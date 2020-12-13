В Минске и регионах прошли децентрализованные марши протеста

/ Политика
Просмотров: 83

В Минске и регионах 12 декабря прошли децентрализованные марши протеста.

Граждане перестали ждать воскресенья и теперь выходят ежедневно в разных районах, обычно вечером, после работы. В основном им удается избежать встречи с силовиками, которые усиленно патрулируют населенные пункты по воскресеньям.

В субботу 12 декабря, локальных акций было больше, чем в будние дни. Этому способствовали как фактор выходного дня, так и траурная дата: месяц со дня смерти избитого Романа Бондаренко. Стихийная акция памяти прошла, в частности, на втором этаже крытой части Комаровского рынка в Минске.

Жители столицы вышли на акции в разном формате в микрорайонах Лошица, Сухарево, Новая Боровая, Восток, на улицах Волгоградской, Парниковой.

Протесты также состоялись в Гродно, Витебске, Жодино, Сенице (Минский район). Информация продолжает поступать. Сообщений о задержаниях не было.

Известный историк Алесь Белый сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что 15 октября в суде Октябрьского района Минска будет рассматриваться административный протокол, составленный в отношении его 87-летней тети Елизаветы Бурсовой, которая вывесила на балконе бело-красно-белый флаг. По словам Белого, в 1941 году тетя смогла эвакуироваться из Витебска последним поездом, в противном случае ее бы убили гитлеровцы как еврейку. В 1950-е годы, еще до рождения Лукашенко, Бурсова была чемпионкой и рекордсменкой БССР и СССР по пулевой стрельбе.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста

Другие материалы на эту тему:

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток