Власти предупреждают: за незаконную вырубку новогодних елок грозит большой штраф

Специалисты охраны природы отмечают, что, несмотря на массу возможностей законно приобрести елку к Новому году, многие пытаются украсить свой дом к празднику нелегальным путем.

В этой связи традиционно в декабре усиливается контроль в лесах. Их патрулируют, чтобы выявить и привлечь к ответственности граждан, незаконно срубающих новогодние деревья, пишет «МН» .

В этой связи отмечается, что законодательством предусмотрена административная ответственность:

незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности в лесах первой группы — штраф от 5 до 300 базовых величин;

на территории населенного пункта — от 10 до 300 базовых величин.

Кроме этого браконьер вынужден будет заплатить компенсацию вреда, причиненного окружающей среде.