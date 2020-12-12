Смертельная авария на МКАД: утром под колесами «Опеля» погибла женщина

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром на 12-м километре внешней стороны МКАД.

Как сообщили в Следственном комитете, сначала столкнулись «Форд» и «Мазда», от удара «американца» отбросило на обочину, а «японка» осталась на дороге.

52-летняя пассажирка «Мазды» вышла из авто и попала под колеса «Ореля».

Полученные женщиной травмы оказались не совместимыми с жизнью — она скончалась на месте ДТП.