Смертельная авария на МКАД: утром под колесами «Опеля» погибла женщина
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром на 12-м километре внешней стороны МКАД.
Как сообщили в Следственном комитете, сначала столкнулись «Форд» и «Мазда», от удара «американца» отбросило на обочину, а «японка» осталась на дороге.
52-летняя пассажирка «Мазды» вышла из авто и попала под колеса «Ореля».
Полученные женщиной травмы оказались не совместимыми с жизнью — она скончалась на месте ДТП.