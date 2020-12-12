«Военная присяга — не обещание верности лично Лукашенко и тем, кто нарушает права мирных белорусов»
Сегодня во многих воинских частях новобранцы принимали присягу.
По данным Минобороны, «клятву на верность Родине произнесли около 8 тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве».
Как отмечает Координационный совет, «мы уверены, что, присягая белорусскому народу, военнослужащие нового призыва не будут нарушать законы ради интересов отдельного человека», потому что присяга военнослужащих — это «не обещание верности лично Александру Лукашенко и тем, кто нарушает избирательные, гражданские и политические права мирных белорусов».
КС считает, что солдаты срочной службы должны иметь справедливые и достойные условия прохождения службы. А именно:
- зарплату не менее 300 рублей;
- 48 часов непрерывного отдыха в неделю;
- Два часа отдыха перед отбоем;
- свободно пользоваться мобильной связью и интернетом;
- свободу политических высказываний и участия в общественных мероприятиях в выходные;
- обращение к омбудсмену по правам военнослужащих, который должен быть назначен при парламенте;
- армия не должна быть местом идеологической пропаганды.
В КС считают, что «военнослужащий — это гражданин, выполняющий важные функции по вооруженной защите Беларуси. И его базовые права и свободы должны гарантироваться и защищаться наравне с правами и свободами всех белорусов».