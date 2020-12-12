«Военная присяга — не обещание верности лично Лукашенко и тем, кто нарушает права мирных белорусов»

/ Общество
Просмотров: 383

Сегодня во многих воинских частях новобранцы принимали присягу.

По данным Минобороны, «клятву на верность Родине произнесли около 8 тысяч военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве».

Как отмечает Координационный совет, «мы уверены, что, присягая белорусскому народу, военнослужащие нового призыва не будут нарушать законы ради интересов отдельного человека», потому что присяга военнослужащих — это «не обещание верности лично Александру Лукашенко и тем, кто нарушает избирательные, гражданские и политические права мирных белорусов».

КС считает, что солдаты срочной службы должны иметь справедливые и достойные условия прохождения службы. А именно:

  • зарплату не менее 300 рублей;
  • 48 часов непрерывного отдыха в неделю;
  • Два часа отдыха перед отбоем;
  • свободно пользоваться мобильной связью и интернетом;
  • свободу политических высказываний и участия в общественных мероприятиях в выходные;
  • обращение к омбудсмену по правам военнослужащих, который должен быть назначен при парламенте;
  • армия не должна быть местом идеологической пропаганды.

В КС считают, что «военнослужащий — это гражданин, выполняющий важные функции по вооруженной защите Беларуси. И его базовые права и свободы должны гарантироваться и защищаться наравне с правами и свободами всех белорусов».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: присяга Координационный совет для трансфера власти срочная служба

Другие материалы на эту тему:

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Воскресенский: члены КС сотрудничают со мной, но не предают это огласке

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от лица всей оппозиции?

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

«Россия поддержала Лукашенко по инерции. Мы хотим это изменить»

Светлана Алексиевич не исключает, что ее могут не впустить в Беларусь

Светлана Алексиевич не исключает, что ее могут не впустить в Беларусь