В Беларуси третьи сутки подряд обновляется рекорд по приросту случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.975 случаев COVID-19 , что является новым рекордным приростом с начала эпидемии коронавируса в Беларуси.

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Скончались еще восемь человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

11 декабря было зарегистрировано 1.967 случаев коронавируса, скончались восемь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 158.334, умерло 1.254 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровело 135.922 пациента. За сутки выписано из учреждений здравоохранения 1.992 пациента с COVID-19.

За сутки выполнено 30.355 тестов. Всего в стране проведен 3.578.661 тест на коронавирус.

По данным Минздрава, рекорды заболеваемости в Беларуси обновлялись 3 (1.701 случай), 4 (1.774) и 5 (1.896) декабря, а 6, 7 и 8 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось — 1.878, 1.796 и 1.649 случаев за сутки соответственно. С 9 декабря количество новых случаев за сутки вновь начало расти — 1.851.