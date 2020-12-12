Минчанина оштрафовали на 10800 рублей за надругательство над госфлагом

Суд Советского района Минска оштрафовал на 400 базовых величин (10800 рублей) жителя столицы Александра Горенкова, которого обвинили в надругательстве над государственным флагом Беларуси по статье 370 Уголовного кодекса.

Приговор вынесла судья Жукович, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Из обвинения следует, что Горенков 24 октября с 21.50 до 22.10, «имея умысел в публичных действиях, направленных на надругательство над государственным флагом, публично сорвал флаг, который находился на деревянном креплении (улица Красная, 20). После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на надругательство над государственным флагом, осуществлял маховые движения во время передвижения по улице Красной. Затем, проявляя стремление публично продемонстрировать свое неуважительное отношение к государственным символам и причинить ущерб авторитету Республике Беларусь, бросил государственный флаг на проезжую часть. Тем самым публично надругался над государственным флагом».

По информации правозащитников, на суде в качестве свидетеля выступил сотрудник департамента охраны МВД, милиционер-водитель. В тот день он патрулировал город — к нему поступило сообщение о срыве государственного флага. На вопрос гособвинителя о том, как реагировал Горенков при задержании, свидетель ответил: «Просил его не бить». Сам обвиняемый во время судебного заседания ничего не говорил о том, совершали ли над ним насильственные действия при задержании.

Горенков вину признал полностью, а также возместил ущерб — стоимость флага и его держателя (30,5 рубля).

В прениях сторон гособвинитель просил учесть «характер и степень опасности преступления» и запросил наказание в виде штрафа в 400 базовых величин.