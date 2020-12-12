Восемь человек за сутки погибли в огне

Восемь человек погибли в огне за минувшие сутки на территории Беларуси.

По сообщению МЧС, беда постучалась в дома:

06:38 (поступило сообщение на пульт дежурной части) 11 декабря в Жлобине (погиб 67-летний мужчина);

06:55 11 декабря в деревне Добрино Шумилинского района (78-летний мужчина);

14:20 11 декабря в деревне Городянка Шкловского района (76-летний мужчина);

18:45 11 декабря в деревне Дубровка-1 Шкловского района (36-летний мужчина);

19:08 11 декабря в Гомеле (55-летний мужчина);

20:14 11 декабря в агрогородке Столбун Ветковского района (83-летний мужчина);

02:38 12 декабря в агрогородке Заямное Столбцовского района (62-летний мужчина);

04:21 12 декабря в деревне Стрельники Кореличского района (личность мужчины устанавливается.

Всего с начала года на пожарах в Беларуси погибло 574 человека (за аналогичный период прошлого года 442).