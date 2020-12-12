Россельхознадзор снял запрет с четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор с 14 декабря отменит временные ограничения на ввоз отдельных видов продукции от еще четырех предприятий Беларуси, сообщила пресс-служба правительства республики.

Договоренность об этом была достигнута на состоявшейся 11 декабря встрече заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Так, с 14 декабря будут отменены ограничения на поставки в Россию сухой молочной продукции с ПУП «Калинковичский молочный комбинат», а также творога и сухой молочной продукции с ОАО «Милкавита».

С этой же даты разрешен ввоз в режиме усиленного лабораторного контроля всей продукции ОАО «Брестский мясокомбинат» и ЗАО «Юнимит».

В свою очередь Россельхознадзор сообщает, что такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 14 декабря и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.