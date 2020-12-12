У корреспондента телеканала «Настоящее время» в минском аэропорту изъят ноутбук

У белорусского корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича в Национальном аэропорту Минск изъят ноутбук.

Инцидент произошел вечером 11 декабря. Васюкович возвращался из командировки в Киев. По словам журналиста, которые приводит канал, сотрудники пограничной службы изъяли у него ноутбук и документы. О задержании корреспондента стало известно около 22.00 по минскому времени. Примерно в 22.30 Васюкович перестал выходить на связь. Через полчаса журналист сообщил, что его отпустили, ноутбук изъят «для проверки на экстремизм».

«В последние нескольких месяцев Васюкович активно освещает массовые протесты в Беларуси, связанные с фальсификациями на выборах президента», — отмечается в сообщении телеканала.

В октябре белорусский МИД лишил «Настоящее время», как и другие иностранные СМИ, аккредитации. 7 августа, за два дня до президентских выборов, трех корреспондентов «НВ» Ирину Ромалийскую (Украина), Юрия Баранюка (Россия) и Ивана Гребенюка (Украина) депортировали из Беларуси. Власти страны запретили им въезд на 10 лет.

«Настоящее время» — совместный проект радиостанций «Свобода»/»Свободная Европа» и «Голос Америки».

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