Вудкрофт объяснил разгромное поражение от «Ак Барса»

Отсутствием дисциплины объяснил разгромное поражение от «Ак Барса» главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

Фото ХК «Ак Барс»

Накануне минчане уступили в Казани — 2:7 (ранее в этом чемпионате «зубры» столько не пропускали).

Как отметил наставник белорусской команды, это «очень разочаровывающий результат»: «Сегодня мы не выглядели готовыми к тому, чтобы бороться на должном уровне против такой команды, как «Ак Барс». Мы играли слишком мягко, действовали с лишним пиететом перед соперником. Из-за этого «Ак Барсу» было легко играть против нас у бортов и за воротами. Это и сделало разницу в итоговом результате».

Замену голкипера при счете 1:4 он объяснил тем, что команда недостаточно четко играли перед своими воротами, поэтому тренерский штаб решил «освободить вратаря от этого давления, дать ему перевести дух».

«Игроки не придерживались нашего плана на игру, а это крайне необходимо, когда играешь против топовых команд», — подчеркнул главком «Динамо».