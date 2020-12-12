Швейцария ввела санкции в отношении Александра Лукашенко

Швейцария 11 декабря расширила санкции в отношении Беларуси, сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

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Финансовые санкции (заморозка активов) и запрет на въезд в страну введены в отношении 15 физических лиц, включая Александра Лукашенко и его старшего сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко.

Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, которые были введены 6 ноября.

В санкционный список также попали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, глава СК Иван Носкевич, глава ГКСЭ Алексей Волков (ранее занимал должность первого замглавы СК), замглавы СК Сергей Аземша и Андрей Смаль, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, замминистра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» Сергей Зубков, бывший госсекретарь Совбеза Андрей Равков и глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

Швейцария также ввела запрет на поставки в Беларусь оружия и товаров, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Аналогичный запрет ЕС ввел в 2011 году.

«Швейцария до сих пор в значительной степени осуществляла это эмбарго на основе существующего законодательства о военной технике и товарах двойного назначения, — говорится в сообщении. — Вводя эмбарго на поставки оружия и товаров, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, Федеральный совет реагирует на продолжающиеся репрессии гражданского общества и оппозиционных групп в Беларуси».

В октябре Швейцария присоединилась к санкциям в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые ЕС ввел 2 октября. В данный список попало, в частности, руководство силовых структур и Центризбиркома.

«Швейцария глубоко обеспокоена сохраняющейся напряженностью и призывает к диалогу между белорусским правительством и гражданским обществом, — говорится в сообщении. — Швейцария призывает Беларусь соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. К ним относятся уважение свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций, освобождение всех лиц, которые были произвольно задержаны, и расследование всех сообщений о пытках или жестоком обращении со стороны сил безопасности».

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