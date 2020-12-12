В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона (на западе скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем).
Местами слабые туман и гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
- Брест -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, cлабые туман и гололед, ветер порывами до 12 м/с);
- Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель -3..-5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев -3..-5°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск -3..-5°C (вероятность осадков 30-40%, ветер порывами до 14 м/с).