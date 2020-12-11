Страны ЕАЭС переходят ко второму этапу формирования общего рынка газа

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) переходят ко второму этапу формирования общего рынка газа, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина 11 декабря на брифинге по итогам встречи глав государств ЕАЭС.

«Второй этап — это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования рынка газа. Одним из основных результатов реализации этапа станет международный договор о формировании общего рынка газа союза», — пояснила Малкина.

По ее словам, в него войдут такие основные положения, как принципы функционирования и регулирования общего рынка газа; порядок взаимодействия стран союза при транспортировке и поставке газа из третьих государств и в третьи государства, а также принципы обеспечения доступа к газотранспортным системам; принципы ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке газа союза и другие.

«Мы надеемся, что разработка договора завершится в 2021 году», — сказала помощник главы ЕЭК.

По ее словам, главы государств также поручили в ближайшее время завершить мероприятия первого этапа. В частности, это касается доработки документа о единых правилах доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран союза.

Комиссия ожидает получить от разработчиков проекты документов первого этапа в ближайшее время.

Как рассказала помощник главы ЕЭК, главы государств ЕАЭС также утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере.

Дорожная карта предусматривает, в частности, гармонизацию законодательств в рамках обеспечения рыночных механизмов торговли нефтью и нефтепродуктами, а также применения общих принципов и методов ценообразования в отношении услуг по транспортировке этих продуктов.