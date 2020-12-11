Минздрав: За сутки за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратилось 166 человек

За сутки, с 10 декабря, за медицинской помощью по поводу холодовых и гололедных травм обратилось 166 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из всех пострадавших и обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, травмпункты, стационарные лечебные учреждения госпитализированы 20 человек, а амбулаторную помощь получили 146 человек.

Больше всего людей пострадало от гололеда в Брестской области — 100 человек. В Витебской области четверо пострадавших. В Гомельской области за помощью обратились 10 человек, из них у двоих диагностированы холодовые травмы.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения Гродненской области всего обратились шесть человек с гололедными травмами. 11 человек обратились к медикам в Могилевской области, один из них — с холодовой травмой. В Минской области от холода пострадал один человек, еще девять — от гололеда.

В Минске всего зарегистрировано 25 обращений. В Минздраве отметили, что у 24 пациентов диагностированы гололедные травмы, у одного — холодовая.

Для сравнения: в 2019 году сообщения о гололедных и холодовых травмах стали поступать в медучреждения чуть раньше. Так, например, в минувшем году за сутки с 28 по 29 ноября в Беларуси пострадали 408 человек.