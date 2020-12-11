Головченко обсудил с Мишустиным перспективы углубления интеграции с Россией

Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, главы правительств обсудили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве.

Мишустин и Головченко затронули также тематику противодействия коронавирусной инфекции.

Предыдущий раз главы правительств двух стран общались по телефону 8 декабря. Тогда они обсудили «актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях». Мишустин и Головченко также обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.