Гродненца, который распылил газ на «сотрудника в штатском», осудили на четыре года колонии открытого типа

/ Общество
Просмотров: 92

Суд Октябрьского района Гродно 11 декабря вынес приговор в отношении гродненца Никиты Самарина. Его осудили за то, что он распылил газ на милиционера в штатском, который задерживал человека.

Никита Самарин в 2019 году. Фото из архива Никиты

Речь идет о событиях, которые произошли 25 августа. Несколько десятков сотрудников «Гродно Азота» задержали по пути с работы с центр города. Около 500 гродненцев пришли к изолятору поддержать их. Когда всех азотовцев выпустили, люди стали расходиться. Во дворах начали задерживать людей сотрудники в штатском. Во время одного из задержаний кто-то распылил газ. Виновным в этом признали Никиту Самарина.

29-летнего Самарина признали виновным в насилии над милиционером Сергеем Билидой, который получил ожоги глаз в результате распыления баллончика с газом.

Самарина приговорили к 4 годам ограничения свободы с направлением в колонию открытого типа. Он должен возместить также моральный вред милиционеру в размере 500 рублей.

Парня освободили в зале суда. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Самарин провел под стражей два месяца.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 3 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Гродно Азот перцовый газ Персона: Никита Самарин Сергей Билида Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

«Их не будет — цеха станут». С «Гродно Азот» готовы уволиться десятки работников

«Их не будет — цеха станут». С «Гродно Азот» готовы уволиться десятки работников

«Гродно Азот» выходит из четырехдневки. «Чтобы рабочие не бегали по пикетам»

«Гродно Азот» выходит из четырехдневки. «Чтобы рабочие не бегали по пикетам»

Беларусь теряет рынок азотных удобрений. Но хочет строить еще один комбинат

Беларусь теряет рынок азотных удобрений. Но хочет строить еще один комбинат

Суд по делу о пожаре на «Гродно Азоте». Рабочим не сказали об опасности

Суд по делу о пожаре на «Гродно Азоте». Рабочим не сказали об опасности