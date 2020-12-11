Праздничную иллюминацию в Минске включат 15 декабря

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Включить праздничную иллюминацию в столице планируют с 15 декабря, сообщил директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич.

В нынешнем году в городе появились новые участки световой иллюминации: на ул. Орловской в районе Дворца Независимости, на путепроводе развязки ул. Маяковского и Денисовской, на транспортном кольце в районе ул. Ванеева и пр. Рокоссовского, на пересечении ул. Шпилевского и Игуменского тракта, на развязке пр. Дзержинского и Жукова, передает агентство «Минск-Новости». Также реконструировано световое оформление опор освещения на пр. Победителей от ул. Нарочанской до МКАД. Кроме этого, горожан порадует новая световая инсталляция в виде деревьев.

Иллюминация в столице состоит более чем из 100 км иллюминационных линий, свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. световых мотивов, 300 световых конструкций и 64 объемных световых фигур.
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Тэги: Новый год-2021 иллюминация Мингорсвет Персона: Славомир Гриневич Город: Минск

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