Алимбекова впервые в карьере выиграла гонку на этапе Кубка мира
В спринтерской гонке стартовали 109 биатлонисток.
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Алимбекова без промахов прошла оба огневых рубежа и была быстра на лыжне. Ставшая второй норвежка Тириль Экхофф (1-0) отстала от нашей спортсменки на 8,5 сек, а немка Франциска Пройсс (0-1) — на 9,9 сек.
Это первая личная победа Динары в карьере. В этом сезоне во всех личных гонках она финишировала в топ-8.