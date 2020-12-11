Алимбекова впервые в карьере выиграла гонку на этапе Кубка мира

В спринтерской гонке стартовали 109 биатлонисток.

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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Фото: НОК

Алимбекова без промахов прошла оба огневых рубежа и была быстра на лыжне. Ставшая второй норвежка Тириль Экхофф (1-0) отстала от нашей спортсменки на 8,5 сек, а немка Франциска Пройсс (0-1) — на 9,9 сек.

Это первая личная победа Динары в карьере. В этом сезоне во всех личных гонках она финишировала в топ-8.
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Тэги: биатлон женский биатлон белорусский спорт Беларусь-Австрия Персона: Динара Алимбекова Город: Хохфильцен

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