Еврокомиссия приняла решение о выделении пакета помощи в размере 24 млн евро на поддержку народа Беларуси

Еврокомиссия 11 декабря приняла решение о выделении пакета помощи в размере 24 млн евро на поддержку народа Беларуси.

Как сообщает представительство ЕС в Беларуси, данное решение «принесет прямую пользу белорусскому народу, в частности, гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности здравоохранения».

«Огромное мужество белорусского народа, мирно мобилизовавшегося на защиту своих демократических прав и прав человека, является источником вдохновения для всех нас, — заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи. — Этим только что принятым пакетом поддержки ЕС дает понять, что стоит на стороне народа Беларуси и выполняет взятое на себя обязательство по усилению поддержки гражданского общества. Мы также готовы поддержать демократический и мирный переход в стране всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами».

Новая программа помощи «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» будет сосредоточена на четырех ключевых областях:

— поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности местных сообществ и инициатив групп граждан;

— поддержка молодежи, в том числе посредством стипендиальной программы для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса;

— консультативная поддержка малых и средних предприятий (МСП) в целях повышения устойчивости в условиях текущего экономического спада;

— увеличение устойчивости здравоохранения за счет усиления потенциала белорусского общества для реагирования на все еще продолжающуюся пандемию COVID-19.

«Эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 миллиона евро, о котором было объявлено в августе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и которая также включает в себя чрезвычайную помощь ЕС в размере 3,7 миллиона евро, незамедлительно выделенную для жертв репрессий и для независимых СМИ после президентских выборов в Беларуси. Ведется подготовка к выделению дальнейшей помощи, на сумму 6 миллионов евро, для облегчения доступа МСП к финансированию», — сообщает представительство ЕС.

«После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и жестокой реакции властей, ЕС поддерживает реализацию законных демократических прав белорусского народа, — говорится в сообщении. — В своих заключениях по Беларуси от 12 октября Совет ЕС осудил насилие, применяемое белорусскими властями против мирных протестующих, и призвал к демократическому урегулированию кризиса посредством проведения всеобъемлющего национального диалога с широкой общественностью. В данном контексте Совет объявил о пересмотре отношений ЕС с Беларусью, в том числе о сокращении двустороннего сотрудничества с белорусскими властями на центральном уровне и усилении поддержки ЕС белорусскому народу и гражданскому обществу. Принятие сегодня пакета помощи является выполнением части обязательств ЕС по увеличению и перенаправлению поддержки гражданскому обществу в Беларуси».

В дополнение к принятому сегодня пакету поддержки Европейская комиссия «продвигается в подготовке всеобъемлющего плана экономической поддержки демократической Беларуси в соответствии со своим обязательством поддерживать мирный демократический переход в стране». «Если такой переход состоится и по запросу белорусского правительства, ЕС готов использовать различные инструменты в соответствии с политикой Восточного партнерства для сопровождения демократического перехода», — подчеркивается в сообщении.