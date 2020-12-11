Правозащитники: репрессивная машина продолжает работать

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Правозащитники заявляют о новых фактах политического преследования граждан по всей стране — задержаниях, обысках и других формах давления на сторонников перемен.

Как сообщает лишенный в Беларуси регистрации правозащитный центр «Весна», 11 декабря в Минске во дворе дома № 44 по улице Железнодорожной дежурят силовики. Лица в штатском задержали как минимум трех местных активистов, в квартирах проводятся обыски. По сведениям телеканала «Белсат», среди задержанных историк Андрей Мацук.

Правозащитники связывают активность силовиков с выполнением намерения властей ликвидировать бело-красно-белые флаги в окнах квартир.

Этим же утром в Минске сотрудники милиции задержали местного жителя Игоря Зайцева. Подробности задержания выясняют правозащитники.

Сегодня в суде Партизанского района столицы ожидается уже седьмой суд по статье 23.34 КоАП над студентом БГУИР Яном Солоновичем. Его уже судили за участие в шести акциях протеста. Процесс будет вести судья Михаил Макаревич. 30 ноября белорусское правозащитное сообщество признало Яна Солоновича политическим заключенным и потребовало от властей Беларуси прекратить все процессы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП против него, а также отменить ранее вынесенные постановления суда.

Могилевские правозащитники сообщили, что утром 11 декабря силовики пытались попасть в квартиру к местному журналисту Алесю Соболевскому. Ему вручили повестку в Следственный комитет на 10 часов. Известно, что журналиста хотят допросить «по факту поджога автомобиля».

Кроме того, сообщается о нескольких задержаниях накануне вечером. Так, в Минске во дворе дома № 33 по улице Казимировской во время дворового чаепития были задержаны шесть местных жителей: Константин Егиазаров, Геннадий Савенков, Илья Якубовский, Тимофей Раубус, Игорь Черника, Дмитрий Козловский. Правозащитники сообщили, что их отвезли во Фрунзенское РУВД, а оттуда в ИВС на Окрестина. Над ними ожидаются суды по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

В центре Молодечно (Минская область) в этот же день был задержан правозащитник «Весны» Алесь Капуцкий. Он раздавал прохожим текст Всеобщей декларации прав человека. В милиции был составлен протокол изъятия 35 экземпляров Всеобщей декларации прав человека и протокол опроса правозащитника. Капуцкого пообещали еще раз вызвать в милицию для разбирательства. Правозащитники не исключают, что в его отношении составят протокол об административном правонарушении.

Кроме того, накануне в Гомеле на подъездах домов, где живут волонтеры и активисты, появились листовки под общим названием «Лицо протеста» с оскорбительными текстами. Листовки с уничижительной информацией о себе нашли волонтер Анастасия Сосыкбаева, активистки Дарья Землянская, Наталья Глазкова, Оксана Лиходиевская. Наталью Глазкову задержали, а у Оксаны Лиходиевской прошел обыск. Еще один волонтер — Татьяна Максимова — заявила, что ее автомобиль неизвестные забросали яйцами.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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