Лукашенко считает, что полномочия ЕЭК необходимо усиливать

Полномочия Евразийской экономической комиссии необходимо усиливать, заявил Александр Лукашенко 11 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции и транслируется на ютуб-канале ЕЭК.

Фото president.gov.by

«Нами инициирована работа по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии, — сказал Лукашенко. — Но успехов здесь тоже пока немного. О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в суд ЕАЭС по спорным вопросам?»

«Не все из обозначенного в программе белорусского председательства удалось выполнить в силу объективных обстоятельств, — добавил он. — Часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в следующем году».

По словам Лукашенко, задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, во многом созвучны с идеями Казахстана, которому сегодня будут переданы права страны — председателя в органах евразийского союза на 2021 год.

Он отметил, что этим заседанием завершается год председательства Беларуси в органах ЕАЭС.

«Мы сразу обозначили в своей программе весьма амбициозные цели: всемерное укрепление нашего союза, гармоничное развитие экономик стран и повышение благосостояния граждан. Они имеют универсальный характер и выгодны всем участникам», — сказал Лукашенко.

«Особенно это актуально в этом году, который стал настоящим испытанием на прочность здравоохранения, экономик и политических систем всех стран мира, — подчеркнул он. — Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей».

Лукашенко напомнил, что было принято несколько документов по переходу к единой политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в ЕАЭС.

Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств — членов ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства.

По его словам, в этом году в ЕАЭС «была заметно активизирована работа по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза».

«Есть подвижки в сдерживании появления новых видов препятствий. Но этого недостаточно, — считает Лукашенко. — До настоящего времени не внедрен разрешительный порядок введения национальных ограничительных мер с их предварительным рассмотрением органами союза. Осталась лазейка в виде возможности многократного введения изъятий в сфере госзакупок».

«Инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Однако участники союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию ЕАЭС тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в союзе. Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что была продолжена работа по активизации сотрудничества с международными организациями — проведены мероприятия в рамках соглашений о торговле с Китаем, Вьетнамом и Ираном.

Продолжаются переговоры о заключении торговых договоров с Египтом, Израилем и Индией. Ведется подготовка к началу переговоров о либерализации торговых режимов с Индонезией и Монголией.

В повестке дня сегодняшнего заседания 24 вопроса (узкий и расширенный состав), сообщил Лукашенко. Четыре вопроса будут обсуждены в закрытом режиме.

Он отметил, что в мае был в целом одобрен проект стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года, сегодня представлен доработанный проект. Включен в повестку и блок вопросов международного сотрудничества ЕАЭС, в том числе о начале работы по соглашению о зоне свободной торговли с Сербией и Ираном. Лукашенко предложил активизировать переговоры ЕЭК с другими государствами и совместный экспорт товаров и услуг.