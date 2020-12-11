У «Белгазпромбанка» появилось новое правление

Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» единогласно принял решение о формировании нового состава правления, сообщает пресс-служба банка.

Правление сформировано из действующих сотрудников банка. Исполняющим обязанности председателя правления банка назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова.

В состав правления вошли также исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.

Новое руководство «Белгазпромбанка» приняло полномочия по управлению банком 11 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба. Накануне, 10 декабря, временная администрация по управлению банком завершила свою работу.

Временная администрация была введена 15 июня в соответствии с постановлением правления Нацбанка от 14 июня на шесть месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Временная дирекция была введена после того, как 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны.

Российские акционеры банка — «Газпром» и «Газпромбанк» — еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и летом этого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае этого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки.

24 ноября Александр Лукашенко на встрече с Надеждой Ермаковой, которая возглавляла временную администрацию «Белгазпромбанка», заявил о необходимости сформировать новое руководство банка в связи с истечением срока полномочий временной администрации. «Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», — отметил он.

По информации БелаПАН, Национальный банк осенью в течение нескольких месяцев вел переговоры с российскими акционерами «Белгазпромбанка» о том, чтобы собственники вернулись к управлению дочерним банком и сформировали новый состав правления.

«Белгазпромбанк» является одним из крупнейших коммерческих банков страны, по величине активов входит в шестерку ведущих кредитных организаций страны.