Эксперт: белорусская продукция проигрывает конкуренцию на российском рынке

По итогам января—октября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 3,3%, импорт — на 10,3%. Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта — на 9,2%, сообщил Национальный статистический комитет.

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В январе—октябре 2020 года внешнеторговый оборот товаров составил 49 млрд 480,2 млн долларов США (на 16,7% меньше показателя за январь—октябрь 2019 года), в том числе экспорт — 23 млрд 429,8 млн (-14,6%), импорт — 26 млрд 50,4 млн долларов (-18,6%).

До конца 2020 года экспорт белорусских товаров продолжит сокращаться и может упасть на 25%. Такое мнение ранее высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

«Все эти цифры — следствие падения конкурентоспособности белорусской продукции прежде всего на рынке России, что связано с ценовыми условиями и налоговой системой. Сказались и ограничения, вызванные коронавирусом. Товары традиционного белорусского экспорта не находят такого спроса, как раньше. Наибольшее проседание мы имеем по нефтепродуктам, а заменить их нечем, отсюда падение и импорта, потому что мы стали меньше покупать нефти помимо того, что в начале года был нефтяной конфликт с Россией», — сказал Романчук.

Экономист отметил, что на внешние условия торговли влияет и политический кризис, который заметно снизил доверие к финансовым инструментам заимствования, прекращены переговоры о либерализации торговли.

«В условиях второй волны коронавируса еще и политические риски усугубляют положение экспортеров и затрудняют работу на внешних рынках», — подытожил он.