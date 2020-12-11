«Кремлю надо, чтобы Лукашенко стабилизировал ситуацию, все равно как: через террор или манипуляции Конституцией»

Россия играет немаловажную роль в нынешнем политическом кризисе в Беларуси, считает доктор политических наук Павел Усов.

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«Мы не знаем, что было прописано или что было озвучено на встрече в Сочи, — сказал эксперт currenttime.tv . — Возможно, какие-то формальные вопросы касались изменения Конституции, мы не знаем, насколько Россия глубоко требовала этих изменений. Возможно, одним из условий была конституционная реформа и уход Лукашенко в отставку. Но при каких условиях — мы также не знаем».

Поэтому, по его словам, трудно озвучить или предположить, какая будет реакция Москвы на все потуги власти провести Всебелорусское народное собрания.

«Для Кремля важно, чтобы Лукашенко как можно быстрее стабилизировал ситуацию, неважно, каким образом он это сделает — через террор, репрессии (по сути, Москва не осуждает эти репрессии и террор) или через какие-то формальные манипуляции Конституцией и введение Всебелорусского народного собрания как один из конституционных институтов».

Важным для российской стороны фактором является сговорчивость официального Минска в подписании важных соглашений по углублению интеграции: «Я думаю, что для Кремля это программа, стратегия максимум».

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