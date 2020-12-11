Мать с сыном погибли на пожаре под Дзержинском

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Пять человек погибли в огне в минувшие дежурные сутки, сообщили в МЧС.

Фото носит иллюстративный характер

Накануне поздно вечером произошел пожар в деревне Мощеное (Дзержинский район). В ходе тушения огня были обнаружены тела 62-летней женщины и ее 30-летнего сына.

Также летальные исходы были зафиксированы в деревне Мостки (Рогачевский район) — погиб 68-летний мужчина, деревне Холстово (Быховский район) — погибла 79-летняя женщина, деревне Мохро (Ивановский район) — погиб 59-летний мужчина.

Всего с начала года в огне погибли 565 человек (за аналогичный период прошлого года — 439). 
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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