ГАИ подготовила невидимые ловушки

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По информации Госавтоинспекции Минской области, на территории региона наблюдается рост ДТП: уже погиб 171 человек, 783 травмированы.

Как отмечается, основной причиной аварий является нарушение водителями Правил дорожного движения.

В ГАИ заявили, что они снижают скорость только там, где установлены датчики контроля совместно с информационными дорожными знаками «RADAR фотоконтроль».

В этой связи сегодня и на выходных в авто ДПС будут находиться датчики контроля скорости, которые будут использованы без предупреждающих знаков.

11-13 декабря такие машины-ловушки будут дежурить на дороге Р-23 Минск — Микашевичи.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
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Тэги: ГАИ

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