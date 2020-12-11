Лига Европы: кто сыграет в 1/16 финала

Завершился групповой раунд второго по значимости клубного футбольного турнира Старого света.

Далее борьбу за трофей поведут 32 клуба: «Арсенал», «Лестер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Вильярреал», «Гранада», «Реал Сосьедад» (все Испания), «Милан», «Наполи», Рома (все — Италия), «Вольфсберг», «Зальцбург» (оба — Австрия), «Антверпен», Брюгге» (оба — Бельгия), «Байер», «Хоффенхайм» (оба — Германия), «Аякс», ПСВ (оба — Нидерланды), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Динамо», «Шахтер» (оба — Украина), «Олимпиакос» (Греция), «Маккаби» (Израиль), «Мольде» (Норвегия), «Краснодар» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Славия» (Чехия), «Лилль» (Франция), «Динамо» (Хорватия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Рейнджерс» (Шотландия).

Кто с кем сыграет на этой стадии станет известно 14 декабря.