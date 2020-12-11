У Штайнмайера подтвердили встречу с Тихановской

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Пресс-служба президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера подтвердила встречу со Светланой Тихановской. Она состоится во второй половине дня 14 декабря во дворце Бельвю — официальной резиденции президентов ФРГ.

Пресса будет допущена на протокольную съемку.

Тихановская проведет переговоры о Штайнмайером во второй день своего визита в Берлин. В первый день она примет участие в экуменической молитве в Берлинском кафедральном соборе, после чего выступит с речью.

6 октября в немецкой столице Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встречи лидеров западных стран с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской являются вмешательством во внутрибелорусские дела. Об этом он сказал 14 октября в интервью российским СМИ.
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Тэги: Беларусь-Германия Персона: Франк-Вальтер Штайнмайер Светлана Тихановская

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