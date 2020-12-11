В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Ожидается гололед, на дорогах гололедица. В некоторых районах сгустится туман.
Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Погода в регионах:
- Брест +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спсатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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