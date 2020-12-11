В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ожидается гололед, на дорогах гололедица. В некоторых районах сгустится туман.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Погода в регионах:

  • Брест +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спсатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Тэги: погода сильный ветер

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