В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ожидается гололед, на дорогах гололедица. В некоторых районах сгустится туман.

Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Погода в регионах:

Брест +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +2..+4°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск 0..+2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 12 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спсатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).