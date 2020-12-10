Ксендзов из Витебска будут судить 11 декабря
Суды над католическими священниками из Витебска — настоятелем прихода Святого Владислава Виктором Жуком и викарием греко-католического прихода Воскресения Христова Алексеем Воронко, которых обвиняют по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пройдут 11 декабря.
Как сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси, 9 декабря суд отправил на доработку административные дела в отношении задержанных за день до того священников. Они были отпущены на свободу до нового разбирательства.
3 декабря суд Россонского района (Витебская область)
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