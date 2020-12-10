Тихановская уверена, что Байден сдержит слово и поможет белорусам в их борьбе за независимость

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью балтийскому информагентству BNS заявила, что рассчитывает на помощь избранного президента США Джо Байдена в разрешении кризиса в Беларуси.

Фото из микроблога Джо Байдена

«Перед выборами Байден сделал очень резкое заявление о том, что будет помогать белорусам в их борьбе за независимость, — сказала она. — Я уверена, что он сдержит свое слово. Соединенные Штаты — влиятельная страна, я не сомневаюсь, что они помогут нашей революции, хотя сейчас мы не знаем точно как. Мы не можем поддерживать контакт, пока он официально не стал президентом США».

Позиция Байдена, по мнению Тихановской, может повлиять не столько на ситуацию в Беларуси, сколько на «понимание белорусской проблемы в мире», и будет способствовать тому, чтобы «Канада, ЕС и США выступили в унисон».

«Это принесет пользу страдающим людям в нашей стране», — считает экс-кандидат в президенты Беларуси.

Джо Байден, будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии, неоднократно жестко высказывался о ситуации в Беларуси. Он осудил «вопиющие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко».

«Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность. Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко», — говорил Байден.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Официально итоги голосования пока не подведены, однако по предварительным данным, избранным президентом страны считается Джо Байден.

Светлана Тихановская в интервью телеканалу «Белсат» 26 ноября заявила, что получила приглашение на встречу с Байденом.

«Мы планируем, естественно, встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу», — сказала она. Когда было получено приглашение, а также сроки и формат планируемой встречи она не уточнила.

Ранее Тихановская поздравила Байдена с победой на президентских выборах. Она выразила уверенность, что под руководством нового лидера народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения — улучшаться.

«Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию поддержки белорусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», — подчеркнула Тихановская.