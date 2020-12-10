«Заблокировать хищническое приобретение компаний». В США требуют от Facebook продать Instagram и WhatsAp

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Федеральная торговая комиссия (FTC) и 48 из 50 штатов США в среду, 9 декабря, подали антимонопольный иск против Facebook, обвинив компанию в злоупотреблении господствующим положением на рынке для подавления конкурентов, ограничении свободы выбора потребителей и размывании защиты частных данных.

Как отмечает FTC, пишет DW, соцсеть регулярно «проводит стратегию, направленную на устранение конкурентов, включая покупку менее крупных и нарождающихся соперников, таких как Instagram (2012 год за 1 млрд долларов) и WhatsAp (2014 год за 19 млрд долларов)».

Со своей стороны генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джейс назвала критически важным «заблокировать хищническое приобретение компаний и восстановить доверие на рынке».

«Facebook… сузил выбор для потребителей. Они задушили инновации и подорвали защиту личной сферы миллионов американцев», — пояснила она позицию истцов.

В свою очередь Facebook в ответ обвинил власти США в «пересмотре истории» с целью наказать успешных предпринимателей, напомнив, что FTC одобрила покупку Instagram и WhatsApp уже много лет тому назад.

«И вот теперь правительство хочет все переделать, посылая американскому бизнесу леденящее предупреждение о том, что никакая сделка не может быть окончательной», — подчеркивается в заявлении Facebook.
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Тэги: США соцсети Facebook Instagram WhatsAp

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