Санкции против «Беларуськалия»: комбинат может поплатиться за давление на шахтеров

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в ходе интервью балтийскому информагентству BNS 10 декабря заявила о необходимости введения санкций в отношении ОАО «Беларуськалий» в связи с давлением на работников из-за их гражданской позиции.

По словам Тихановской, она уже предлагала литовским властям пересмотреть условия транзита калийной продукции через свою территорию и инфраструктуру, если на «Беларуськалии» продолжатся репрессии сотрудников по политическим мотивам. Белорусское предприятие использует для экспорта своей продукции Литовскую железную дорогу и Клайпедский порт.

«Беларуськалий» — одна из государственных компаний, которая похожа на карман Лукашенко, — заявила Тихановская. — Ее сотрудников увольняют из-за гражданской позиции, поэтому мы заговорили о санкциях в отношении «Беларуськалия». Для начала мы связались с [норвежской компанией] Yara, и они поставили условия — если вы увольняете рабочих, мы перестаем покупать вашу продукцию. Увольнения продолжаются, потому необходимо ужесточить санкции».

Как отметила Тихановская, это касается не только «Беларуськалия», но и «Гродно Азота», «Нафтана» и других важных для режима компаний.

«Но мы не говорим о приостановке [покупки] на века, с приходом нового президента или в переходный период все связи должны быть возобновлены», — обратилась Тихановская к покупателям продукции белорусских госпредприятий.

В Литве мнения политиков по поводу санкций в отношении белорусского предприятия, использующего литовскую инфраструктуру, расходятся.

Так, Аушрине Армонайте, министр экономики из нового состава литовского правительства, заявила BNS, что новое правительство «должно рассмотреть просьбу о введении санкций в отношении «Беларуськалия» за репрессии против рабочих, которые поддерживают оппозицию».

По ее словам, «возможные краткосрочные экономические потери не должны перевешивать проблемы с правами человека».

«Есть вопросы прав человека, которые ценны и вечны, а есть экономические интересы, которые недолговечны. Да, это может иметь негативные последствия для экономики Литвы, но может иметь положительные последствия для падения белорусского режима», — сказала Армонайте.

В то же время министр иностранных дел в составе нового литовского правительства Габриэлиус Ландсбергис заявил, что у Литвы «нет возможности вводить односторонние экономические санкции», это может сделать только Евросоюз в целом.

«ЕС в настоящее время обсуждает третий пакет санкций, который включает возможные санкции для предпринимателей и компаний, финансирующих режим», — отметил он.