У Беларуси появился «теневой министр иностранных дел»

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Светлана Тихановская назначила Валерия Ковалевского своим представителем по международным делам, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси.

Фото из архива

Отмечается, что Ковалевский будет работать в тандеме с советником Тихановской по международным отношениям Франаком Вячоркой.

Валерий Ковалевский — дипломат. Он окончил факультет международных отношений БГУ, бизнес-школу ИПМ и магистратуру Джорджтаунского университета (США). В МИДе Беларуси занимался отношениями Беларуси и США, работал в посольстве в Вашингтоне. До назначения представителем Тихановской работал в штаб-квартире Всемирного банка.

«С августа офис Тихановской проделал огромную работу по мобилизации позиции международного сообщества в отношении политического кризиса в Беларуси. Перед нами стоит задача довести эти наработки до практических решений на международной арене, которые защитили бы протест от насилия и беззакония и способствовали бы созданию условий для скорейшего проведения в Беларуси мирных политических преобразований», — цитирует Ковалевского пресс-служба Тихановской.

Ранее Тихановская назначила своими представителями:

  • по образованию — философа и преподавательницу, члена основного состава КС Ольгу Шпарагу;
  • по правам человека — юриста и правозащитника, зампреда БХК Гарри Погоняйло;
  • по экономическим реформам — вице-президента Аналитического центра CASE-Belarus Алеся Алехновича;
  • по делам молодежи и студентов — активистку инициативы «Молодежный блок» и члена КС Алану Гебремариам.

Кроме этого Тихановская назначила:

  • старшим политическим советником — директора Восточноевропейской школы политических исследований (зарегистрирована в Украине), члена политсовета ОГП Александра Добровольского;
  • советником по международным отношениям — аналитика Атлантического совета и вице-президента платформы Digital Communication Network Франака Вячорку;

Тихановская ранее заявила, что поддерживает работу Общественной конституционной комиссии, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений в Основной закон в редакции 1994 года. Председатель этой комиссии — глава Верховного совета Беларуси 12-го созыва (1994—1995) заслуженный юрист Беларуси Мечислав Гриб, координатор работы — глава центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько, экс-председатель ОГП, депутат ВС Беларуси 12-го и 13-го созывов. Они стали ее представителями по конституционной реформе.
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Тэги: внешняя политика Координационный совет для трансфера власти Персона: Валерий Ковалевский Светлана Тихановская

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