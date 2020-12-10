Бизнес недоволен планом правительства по поддержке туротрасли

План первоочередных мер поддержки внутреннего и въездного туризма, утвержденный правительством в конце ноября, не учитывает интересы бизнеса.

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В резолюции, которую подготовили Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Республиканский союз туристических организаций (РСТО), подчеркивается, что документ не учитывает ситуацию в туротрасли и не содержит мер по финансовой поддержке турбизнеса.

«Стоит отметить, что в этом документе не нашло отражения практически ни одно предложение реального туристического бизнеса», — говорится в резолюции.

По мнению бизнес-союзов, Минспорта и туризма ведет себя с туристическими организациями «как с конкурентами, не предотвращая гибель недавно еще успешных и эффективных предприятий, а приближая ее своим бездействием».

В то же время, по данным бизнес-союзов, ситуация в туристической отрасли крайне тяжелая.

«С апреля по ноябрь 2020 года произошло значительное снижение объемов экспорта услуг — на 98%. Полностью нарушена логистика по организации въезда (почти полностью отсутствуют авиа, ж/д, автобусное сообщение). Подверглись разрушению производственные цепочки формирования, продвижения и реализации турпродукта. Сегодня само существование отечественной въездной туротрасли находится под большой угрозой», — подчеркивается в резолюции.

На грани краха находятся все субъекты туристической деятельности (туроператоры, турагенты, экскурсоводы, музеи), а также перевозчики (авиа, ж/д, автобусные), отмечают бизнес-союзы.

В то же время, считают они, госорганы не приняли меры по поддержке туротрасли и поэтому бизнес-союзы собираются снова направить предложения в правительство для повторного рассмотрения ситуации в туротрасли.

Как сообщалось, в конце ноября правительство приняло план первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма. В документе не содержатся налоговые и иные финансовые меры по поддержке туротрасли.

При этом в документе перечисляются меры по преодолению последствий пандемии коронавируса на туристическую отрасль. В частности, правительством ставится задача стимулировать въездной туризм, наращивать экспорт туристических услуг путем проведения «широкой информационной кампании по информированию иностранных граждан, а также граждан, субъектов туристической индустрии о принятых мерах по противодействию распространению COVID-19».