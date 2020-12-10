Тихановская: новые власти постараются построить хорошие отношения со всеми соседями

Будущий президент Беларуси и новое правительство страны постараются построить хорошие отношения со всеми соседями, заявила в интервью балтийскому информагентству BNS экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

По ее словам, вследствие политики Александра Лукашенко на протяжении 26 лет Беларусь была «ближе к России и Украине» и у нее не было «тесных отношений с Литвой и Польшей». Однако в будущем, убеждена она, новое белорусское правительство «будет дружить со всеми странами».

«Несомненно, Литва будет одним из приоритетов нового правительства. Мы восстановим отношения, потому что у нас много общего», — заверила Тихановская.

На вопрос, сможет ли, по ее мнению, «новая демократическая Беларусь» поддерживать хорошие отношения с «автократической Россией», она повторила, что будущее руководство страны «постарается построить хорошие отношения со всеми странами, со всеми соседями», и не сомневается, что Беларусь «сможет дружить с Россией, Литвой, Польшей и Украиной».

«Не сомневаюсь, что новое правительство найдет пути для построения хороших отношений с Россией. Нам придется сделать это, потому что мы — соседи, между которыми существуют прочные торговые связи. Но то же самое и с западными странами, [новое руководство] постарается подружиться со всеми», — подчеркнула Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Беларуси вновь заявила, что официальных контактов с представителями российских властей у нее и ее команды не было, но повторила, что они открыты для диалога.

«Россия поддержала Лукашенко, но не поддержала народ Беларуси, и, по сути, народ Беларуси зол», — отметила она.