В Беларуси разработали настольную правовую игру для детей с инвалидностью
Игра разрабатывалась в рамках проекта «Знать, чтобы помогать», направленного на поддержку детей с инвалидностью и реализацию их прав.
Благотворительное общественное объединение «Мир без границ» выпустило настольную игру «Право имею». Ее цель — рассказать детям на доступном языке о правах, которые даны им от рождения.
В детской настольной игре продумано все, чтобы участники на примере простых жизненных ситуаций запомнили и научились пользоваться правами, которые принадлежат каждому ребенку. Свой ход игрок начинает с того, что вытягивает «карту Ситуаций». Задача игрока — определить, какое из прав нарушается в описанной истории. В случае неверного ответа на поле выставляются фигурки монстров.
При разработке игры учитывался критерий доступности. Она подходит для детей разного возраста и разных когнитивных способностей. Игра предусмотрена для детей от шести лет, для ребят постарше можно выбрать уровни с усложнениями — без коллективного принятия решений, возможности ответить повторно в случае ошибки, подсказок с названиями прав. Ребенок с инвалидностью может играть с поддержкой взрослого — в таком случае помощник не считается игроком.
«Игра создавалась в первую очередь для детей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах, и специалистов, которые с ними работают. Очень важно, чтобы сами дети знали, какие у них есть права, а специалисты помогли и научили практическому применению этих прав. В домах-интернатах для детей с особенностями психофизического развития сейчас находятся около 1400 детей и молодых людей в возрасте от 4 до 35 лет. У каждого ребенка, вне зависимости от условий проживания, есть право на полноценное и счастливое детство, личные права, гарантированные национальным и международным законодательством», — отмечает Валентин Чернякевич, ведущий специалист БОО «Мир без границ».
БОО «Мир без границ» передало настольные игры в девять домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Также игра доступна для пользования во всех ЦКРОиРах страны (Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации функционируют во всех областных и районных городах Беларуси как учреждения специального образования для детей с особыми образовательными потребностями. — ред.).
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Проект «Знать, чтобы помогать» реализуется БОО «Мир без границ» совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации «ЭРИКС партнер по развитию» (Королевство Швеция) с августа 2018 года.
Проект направлен на изучение и апробацию международных стандартов мониторинга и оценки реализации прав детей с инвалидностью, новых подходов по расширению возможностей детей с инвалидностью пользоваться правами, гарантированными Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о правах людей с инвалидностью.