Лукашенко проводит встречу с министром обороны и начальником Генштаба ВС

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Александр Лукашенко проводит встречу с главой Министерства обороны Виктором Хрениным и первым заместителем министра — начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Александром Вольфовичем.

Фото: president.gov.by

«Хренин и Вольфович обсуждают с президентом планирование применения региональной группировки войск ВС РБ и РФ», — говорится в сообщении телеграм-канала «Пул первого».

На встрече Лукашенко отметил необходимость «осовременить, с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще материалы и документы по применению этой группировки Вооруженных Сил».
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Тэги: Генштаб Минобороны Беларусь-Россия Персона: Виктор Хренин Александр Вольфович

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