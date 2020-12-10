Фотофакт. Возле Нацбиблиотеки перевернулось такси с летней резиной

На проспекте Независимости водитель «Лады» не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в бордюрный камень, а после перевернулась.

По предварительной информации столичной ГАИ, утром 10 декабря водитель 2001 г.р. не справился с управлением в районе дома № 116 и наехал на бордюрный камень. После этого авто отбросило на парапет, затем такси опрокинулось. Машина получила механические повреждения.

В ДТП никто не пострадал.

Водителя привлекли к административной ответственности.